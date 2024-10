Es gibt Songs, die gehören einfach in jede ernstzunehmende Musik-Sammlung. "Teenage Kicks" - der Über-Hit, mit dem The Undertones 1978 durch die Decke gingen, ist definitiv einer davon. Auch wenn seit der Veröffentlichung einige Jahre ins Land gegangen sind, hat der Song nichts von seiner Wirkung und "Junge-trifft-Mädchen Emotionalität" eingebüßt. Und auch The Undertones haben die Jahre im Endeffekt wenig anhaben können, daran hat auch der Ausstieg von Leadsänger Feargal Sharkey 1983 und die anschließende Auflösung wenig geändert. Seit ihrer Reunion 1999 können die Nordiren nahezu nahtlos an alte Erfolge anknüpfen mit Paul McLoone als Ersatz für Sharkey, sonst aber in Originalbesetzung.

Für 2024 haben sich The Undertones auf die Fahne geschrieben, mit der Veröffentlichung ihres allerersten Live-Albums im Herbst 2024 ihre großartigen Live-Triumphe fortzusetzen. Das Album wird vorerst nur auf ihren Konzerten erhältlich sein. Für die kommende Tour wird es also spannend!