The Vices - Before it might be gone Tour

The Vices bringen eine kontrastreiche Mischung aus Britpop und Surf Rock. Stell dir vor, Cage The Elephant und The Strokes hätten ein gemeinsames Kind, das eine Bühnenenergie besitzt, die an die frühen Chili Peppers erinnert. Das sind große Namen, aber vor allem bleiben The Vices immer sich selbst treu. Mit kindlichem Spaß und unaufhörlicher Ambition können sie mühelos tight und explosiv oder spielerisch und tanzbar spielen. Das alles führte dazu, dass ihre Club-Touren ausverkauft waren und Nothing But Thieves The Vices als Support-Act auf die großen Bühnen Europas mitnahmen. Der Hype wird nicht aufhören und breitet sich jetzt auch in den USA aus, wo die Band 2024 ihre erste Headliner-Tour mit 26 Shows absolvierte.

The Vices sind vier junge Männer mit einer besonderen Freundschaft. Sie sind alle völlig unterschiedlich, aber genau das ist ihre Stärke. Unterschiedliche Hintergründe können aneinanderprallen, aber im Fall von The Vices bieten sie eine Quelle der Inspiration und Motivation. In einer Band zusammen zu sein, ist ein Abenteuer, besonders im Fall von The Vices, wo aufregende Live-Auftritte und große Chancen in schneller Folge aufeinander folgen. Und all das wird durch die Energie, hart zu arbeiten, und den Willen, sich selbst herauszufordern, selbst durchgesetzt, und basiert auf einer tiefen Freundschaft, bei der alles, was passiert, durch das Musizieren verarbeitet wird.

Diese Arbeitsmoral hat The Vices dorthin gebracht, wo sie hinwollen. Der niederländische Radiosender 3FM nannte die Band 3FM Talent, nachdem die Band Yungblud bei ihren ersten Shows erfolgreich unterstützt hatte. Sie wurden auch eingeladen, die Hausband in der TV-Show M (NPO1) Ende 2021 zu sein. Die Band trat 18 Mal auf, und hier lobte der amerikanische Sänger Gregory Porter The Vices für den besten Cover von seinem Hit Liquid Spirit, den er je gehört hatte. Das Debütalbum Looking For Faces erreichte sogar Platz 1 in den niederländischen Vinyl-Charts und ihre Musik wird Millionen von Malen auf Spotify gestreamt. Die Band spielte auf Festivals wie Best Kept Secret, Sziget und Zwarte Cross, sie spielten in riesigen Arenen wie dem Ziggo Dome, wo sie 2022 vier Mal auftraten, aber sie tourten auch durch Europa mit Nothing But Thieves oder mit ihren eigenen kleineren Headliner-Shows, bei denen sie nicht aufhörten, bis der letzte Besucher ein Fan wurde. Außerdem sendete Rockpalast ihre Show beim ESNS 2023 auf WDR.

Trotz all dieses Erfolgs nehmen sie sich auch die Freiheit, bei einigen speziellen Projekten zu experimentieren. Zum Beispiel spielten sie ihr Debütalbum auf einem Boot, während der Gezeitenwechsel stattfand, und organisierten ihr eigenes Festival: ViceFest. Nachdem die Band den Pop Stipendium Preis in Höhe von 10.000 Euro gewonnen hatte, konnte sie beginnen, das Festival international auszubauen. Neben dem großen Festival in ihrer Heimatstadt Groningen wird ViceFest auch in London, Antwerpen, Budapest und Berlin stattfinden.

2024 wird die Band beginnen, neue Musik zu veröffentlichen, die von dem legendären Alt-J- und David-Guilmor-Produzenten Charlie Andrew produziert wird.

Was wird die Zukunft für The Vices noch bringen? Niemand weiß es. Nicht dass es an Ambitionen fehlt. Darüber hinaus ist der Strom an Ideen und Entschlossenheit, den diese Jungs haben, so unendlich, dass man kaum voraussehen kann, was als nächstes passieren wird.

Eines ist sicher: Es geht um die Liebe zueinander und die Liebe zur Musik. Das gemeinsam mit den Menschen vor dir zu erleben. Etwas zu fühlen, zusammen. Große Räume, kleine Räume, Moshen oder Tanzen – es spielt keine Rolle. The Vices werden dich mit einem riesigen Lächeln aus den Socken hauen!