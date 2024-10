Die The New Roses Geschichte begann 2013 im beschaulichen Rheingau. Mit dem Titelsong ihres Debütalbums "Without A Trace" landeten Timmy Rough und seine Mitstreiter auf der Compilation der US Kult Biker TV Serie "Sons Of Anarchy" und lieferten damit auch den Song für die "Sons Of Anarchy" DVD Trailer-Kampagne in Deutschland.

Seitdem ging es stetig nach oben, die Band spielte in den darauffolgenden Jahren hunderte von Shows im In- und Ausland, signte einen Deal bei Napalm Records (Universal) und veröffentlichte bisher weitere 4 Alben, die sich allesamt hoher Chartsplatzierungen erfreuten. Das 2019er Album "Nothing But Wild" mit dem darauf enthaltenen Rockradiohit "Down By The River" erreichte #10 der deutschen Albumcharts!

Musikalisch sind The New Roses ein explosiver Sprengstoff, der sich an Vorbildern wie Guns N´Roses, AC/DC, Kid Rock, Metallica oder auch The Black Crowes orientiert, aber das in einer ganz eigenen Machart. Dieses musikalische Konzept macht The New Roses zu einer der wenigen deutschen Rockbands der Gegenwart, die auf internationalem Boden stattfinden.

Ihre Tourneen führte die Band u.a. zu den größten Festivals in Europa wie Hellfest (FR), Sweden Rock (SE), Hard Rock Hell (UK), Masters Of Rock (CZ), Rockfest Barcelona (ES), wo sie sich mit Größen wie Aerosmith, Alice Cooper, The Scorpions, KISS uvm. die Bühne teilten. Letztere luden THE NEW ROSES wiederholt zu ihrer KISS Kruise (als einzige deutsche Band ever!) nach Miami sowie als Special Guests für eine ganze Reihe Shows ihrer "End Of The Road" World Tour ein.

Weitere Highlights waren Konzertreisen nach Russland (2019) und nach Afghanistan (2017), wo die Band im Camp Marmal (Mazar-e-Sharif) für die internationalen Streitkräfte der Mission "Resolute Support" auftrat.

2022 und 2023 standen ganz im Zeichen des neuen Albums "Sweet Poison", welches erneut die Top 20 der deutschen Albumcharts erreichte. Seit der Veröffentlichung des neuen Longplayers touren THE NEW ROSES praktisch ununterbrochen. Seien es Shows mit KISS, Headliner Touren, Touring in UK, Skandinavien, Benelux, der Schweiz und Österreich, sowie eine immense Zahl an Festivals über ganz Europa.

Aktuell sind The New Roses mit den Recordings zum neuen Album beschäftigt, welches im Herbst 2024 veröffentlicht werden wird. Im Rahmen der Albumveröffentlichung werden The New Roses im Herbst sowohl national wie auch international touren. Bis dahin sind The New Roses noch auf einer ganzen Reihe von Festivals zu sehen. Die Zeichen stehen auf Sturm!