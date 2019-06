Theater trifft Wirklichkeit „Die Zukunft Europas“

Manche reden von „Schicksalswahl“. Am 26. Mai entscheiden 400 Millionen EU-Bürger über Europas Zukunft. Es entscheiden alle mit – auch jene, die nicht wählen gehen. Eine schlechte Wahlbeteiligung untergräbt die Legitimation der EU.

Die Umfragen lassen eine weitere Polarisierung befürchten: Europakritischen Parteien und Populisten scheint es besser zu gelingen, ihre Anhänger zu mobilisieren – sofern sie es überhaupt für geboten halten, ihre Stimme abzugeben. Reicht es dann überhaupt noch für konstruktive Mehrheiten im EU-Parlament? Verschärft eine politische Selbstblockade die Folgen des drohenden Brexit? Europa steht auch ohne interne Konflikte vor immensen Herausforderung: durch die konfrontative Politik des US-Präsidenten Donald Trump, die Konkurrenz aus China, die Krisen vor der eigenen Haustür, in Afrika, im Nahen und im allernächsten Osten – der Ukraine.Kann die EU als vorbildhaftes Friedensprojekt überdauern? Bleibt Europa angesichts der vielen Anfechtungen liberal, weltoffen und auf Kooperation ausgerichtet oder verstärkt sich mit der Wahl der Trend zur Abschottung, zu autoritären Regierungspraktiken und nationalistischen Alleingängen? All diese Fragen sollen bei der nächsten Veranstaltung in der Reihe „Theater trifft Wirklichkeit“ zur Sprache kommen.Am Sonntag, 7. Juli, sind der Schweizer Parlamentarier und Publizist Roger Köppel sowie der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer (angefragt) zu Gast. Köppel (54) ist Chefredakteur und Verleger des in Zürich erscheinenden Magazins „Die Weltwoche“. Er sitzt für die Schweizerische Volkspartei (SVP) im Berner Nationalrat, die dort nationalkonservative, europakritische Positionen vertritt. Bütikofer (66) war von 2002 bis 2008 Bundesvorsitzender der Grünen. Er ist Mitglied des EU-Parlaments, dort Sprecher der deutschen Grünen-Delegation und seit 2012 Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei. „Theater trifft Wirklichkeit“ ist eine Gesprächsreihe, die gemeinsam vom Staatstheater Stuttgart, der Robert-Bosch-Stiftung und der Stuttgarter Zeitung veranstaltet wird. Die Matinee am 7. Juli findet im Schauspielhaus Stuttgart statt und beginnt um 11.00 Uhr.

