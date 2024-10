Theater: "Heimatlos auf hoher See - Die Irrfahrt der St. Louis"

In der Theater-Reihe 2024/2025 des Gmünder Kulturbüros:

Susanne Beck und Thomas Eifler

Heimatlos auf hoher See – Die Irrfahrt der St. Louis

Württembergische Landesbühne Esslingen

Donnerstag, 21. November 2024

20 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten

Ab 19:15 Uhr gibt es eine Einführung

Die „St. Louis“ der Hamburg-Amerika-Linie zählte zu den schnellsten Passagierschiffen der Welt. Am 13. Mai 1939 fuhr Kapitän Gustav Schröder mit der „St. Louis“ vom Hamburger Hafen nach Kuba. Von den 937 fast ausnahmslos jüdischen Passagieren durften trotz der erworbenen Landungspapiere nur 29 in Havanna an Land gehen, da Kuba kurz zuvor seine Visabestimmungen geändert hatte. Auch alle Verhandlungen jüdischer Organisationen führten nicht zum Erfolg. Die „St. Louis“ kreuzte danach vor Florida. Da auch die USA und Kanada das Schiff abwiesen, erhielt Kapitän Schröder Order, die Rückfahrt nach Hamburg anzutreten – für die meisten Passagiere wäre das der sichere Tod.

Basierend auf den Erinnerungen des Kapitäns Gustav Schröder schrieben Susanne Beck und Thomas Eifler das Drehbuch ihres Dokudramas „Die Ungewollten“. Im Auftrag der WLB Esslingen erarbeiteten die beiden Autoren eine Theaterfassung.