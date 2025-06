Theatermenschen: Mein Freund Harvey

Die Theatermenschen präsentieren:

Mein Freund Harvey von Mary Chase

Elwood Dowd ist ein liebenswerter Mann, sein bester Freund Harvey ist ein sehr großer, weißer Hase. Sorge macht Elwoods Familie die Tatsache, dass er der Einzige ist, der Harvey sehen kann.

Am besten wäre Elwood wohl in einem Sanatorium aufgehoben, dann hätte auch seine Nichte endlich die Chance, einen netten jungen Verehrer kennen zu lernen. So ganz ohne Zwischenfälle lässt sich der Plan leider nicht realisieren.

Eine charmante Komödie für einen lauen Sommerabend. Bei schlechtem Wetter findet die Vorstellung in der großen Stallung statt.