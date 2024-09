Theaterring „Die Mausefalle“

Kriminalstück von Agatha Christie – Berliner Kriminal Theater

Die Mausefalle

Kriminalstück von Agatha Christie

Deutsch von Horst Willems

Berliner Kriminal Theater

Dienstag, 08. Oktober 2024

19.30 Uhr, Konzerthaus

Als Mollie und Giles Ralston in einem Herrenhaus eine Pension eröffnen, ahnen sie nicht, dass ein Verbrechen unter ihrem Dach stattnden wird. Ihre ersten Gäste werden kurz nach ihrer Ankunft eingeschneit. Nur Detective-Sergeant Trotter gelingt es auf Skiern, zum Herrenhaus durchzukommen.

Dort macht er sich auf die Suche nach dem Mörder von Maureen Lyon, in dessen Notizbuch die Adresse der Pension gefunden wurde. Während er das Geschehen zu rekonstruieren versucht, um dem Mörder auf die Schliche zu kommen, schlägt dieser wieder zu. Und durch Trotters Methode, die Ereignisse am Tag des Mordes in vertauschten Rollen nachzuspielen, ist schon bald einer der Anwesenden mit dem Killer allein in einem Zimmer…

Die Entstehung von Agatha Christies (1890–1976) Kult-Krimi Die Mausefalle ist kurios, geht sie doch auf einen Geburtstagswunsch zurück: Die damalige britische Königinmutter Mary äußerte 1947 in einem Interview, sie wünsche sich zu ihrem 80. Geburtstag ein Stück der gefeierten Autorin.

Christie arbeitete den daraufhin als Hörspiel konzipierten Stoff später zunächst zu einem Krimi, dann zu einem Theaterstück um. Seit dem 25. November 1952 wird es täglich in London gezeigt – einzig unterbrochen durch die Corona-Pandemie. Das Berliner Kriminal Theater spielt

Die Mausefalle seit 2001 und hat es inzwischen auf weit mehr als 1.000 Aufführungen gebracht.

Übrigens: Das Londoner Publikum wird stets gebeten, die Aufösung des Kriminalfalls nicht zu verraten: erfolgreich!

Und selbst die Presse behält den Namen des Mörders für sich.