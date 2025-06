Theaterspiel der 12. Klasse

An der Gmünder Waldorfschule beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler in der fünften, achten und zwölften Klasse über einen längeren Zeitraum mit dem Theaterspiel. Sie eignen sich den Stoff eines ausgewählten Stückes an und lernen dabei nicht nur das Schauspielern, die Körper- und Sprachbeherrschung, sondern auch das Organisieren und projektbezogenes Denken. Den krönenden Abschluss bildet dann die öffentliche Aufführung auf der großen Bühne im Emil-Molt-Saal der Freien Waldorfschule.

