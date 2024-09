Theatersport ist ein einzigartiger Wettkampf, bei dem zwei Teams von talentierten Schauspielerinnen und Schauspielern in der Kunst der Improvisation gegeneinander antreten. Das Team „Coole Rampe“ in Rot und „Fortuna Faust“ in Blau bieten einen unvergesslichen Abend voller Spannung, Humor und unerwarteter Wendungen. Nichts ist vorher abgesprochen. Nichts ist vorbereitet. Das Publikum spielt beim Theatersport eine zentrale Rolle: Es entscheidet über Stil und Thema der Darbietungen – sei es ein Gänsehaut erregender Horror, ein actiongeladener Western, ein rätselhafter Krimi oder eine Hommage an Schiller. Die Interaktion gibt den Ton an. Das Publikum bestimmt, welche Szene als Nächste entsteht und welches Team die begehrten Punkte erhält.

Bereits seit 1990 begeistert dieses Erfolgsformat aus Tübingen durch seine Unberechenbarkeit, Tempo, Sprachwitz und Musikalität.