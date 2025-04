Theatertage: Der Spieleabend

Der Spielabend

Vollmondtheater Leonberg

Die neue Inszenierung des Vollmondtheaters „Der Spieleabend“ von Bernd Spehling ist eine turbulente Komödie mit Tiefgang in zwei Akten: Bei einem gemütlichen Abend mit Wein und Häppchen lässt ein provokantes Spiel die Grenzen zwischen Diskussionswettstreit und persönlichem Rechtfertigungsdruck verwischen. Was man bisher voneinander zu kennen glaubte, gerät unter den Freunden mehr und mehr ins Wanken. Und schon bald stellt sich die Frage: Was verbindet uns jenseits des gemeinsam zelebrierten Wohlstandes?