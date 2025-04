Theatertage: Der große Coup

Der große Coup

Cargo Theater Freiburg

Der Publikumspreis beim Heidelberger Theaterpreis verspricht Slapstick at its Best!

„Der große Coup“ ist eine Gaunerkomödie mit allem was es braucht: hochkonzentrierte Einbruchszenen, spannende Verfolgungsjagden, tragikomische Roadmovieszenen und Rettungsaktionen in letzter Sekunde. Die Geschichte eines spektakulären Einbruchs ist Comictheater im Spagat zwischen radikaler Reduktion und verspielter Übertreibung – „exquisites Kopfkino – das es nicht oft auf einer Bühne gibt.“ (Badische Zeitung)

Dauer: 85 Minuten