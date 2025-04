Theatertage: Die Nacht so groß wie wir

Die Nacht so groß wie wir

Junges Theater Leonberg

Nach dem Buch von Sarah Jäger

Suse, Pavlow, Maja, Tolga und Bo wissen vermeintlich alles voneinander. Seit Jahren treffen sie sich nach der Schule in ihrer Stammkneipe, auf den immer selben Plätzen, kennen die Macken und Sehnsüchte der anderen so gut wie ihre eigenen. Doch heute, in der «letzten Nacht ihrer Jugend», am Tag des Abiballs, wollen sie noch einen Schritt weitergehen. Jede:r von ihnen, so der Plan, soll sich den inneren Ungeheuern stellen, offene Rechnungen begleichen, um dann ein neues Leben anfangen zu können. Doch was als gemeinsames Abschiedsritual beginnt, läuft schon bald aus dem Ruder. Nicht alle Geheimnisse sind dazu bestimmt, geteilt zu werden, und wer Ungeheuer ruft, kann im Kampf gegen sie auch scheitern. Vieles wird sich ändern in dieser Nacht, und am Ende geht mehr zu Bruch als nur das Wohnzimmer von Pavlows verhasstem Vater.

«Authentisch, witzig, ironisch und vor allem empathisch … Sarah Jäger ist eine Coming-of-Age-Geschichte gelungen, und erneut zeigt sie, dass sie großartig bis ins kleinste Detail erzählen kann.» (Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur)

Der städtische Jugendspielclub, das JUNGE THEATER LEONBERG, zeigt wieder seine eigene Sicht auf die Dinge.

Rechte: Rohwolt Verlag

Dauer: ca. 70 Minuten ohne Pause