Themenführung: Ganoven, Gauner, Galgenvögel – Strafjustiz in der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd

Das Privileg der Hohen Gerichtsbarkeit wurde Gmünd schon 1373 von Kaiser Karl IV. verliehen. Die Hohe Gerichtsbarkeit oder Blutgerichtsbarkeit wurde im Mittelalter bei schweren Straftaten angewandt, wie Raub und Mord, Diebstahl, Vergewaltigung, Hexerei

und Kindsmord.

War ein Verbrecher zum Tode durch das Schwert verurteilt, „… so ging es zur Richtstätte bei St. Katharina. Südöstlich davon stand ein gemauerter, mit Gras bewachsener Block. Daneben befand sich eine offene Kapelle mit dem Gekreuzigten … in Lebensgröße." (Else Gündle: Aus der Gerichtsbarkeit der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd).

Das Richtschwert ist noch heute im Museum zu sehen