Thomas Borchert & Navina Heyne - Let The Sky Fall

Was wäre James Bond ohne die großartigen Titelsongs, auf die man sich jedesmal freut, wenn ein neuer Film aus der wohl berühmtesten Filmreihe aller Zeiten herauskommt? Mit ihnen verbinden wir nicht nur großes Kino, sondern auch den musikalischen Spirit der Zeit, in der sie geschrieben wurden. Von den „Swinging Sixties“ bis in die 2020er Jahre wurde mit den Bond-Songs immer auch ein Stück Musikgeschichte geschrieben. THOMAS BORCHERT und NAVINA HEYNE, selbst große James Bond-Fans, begeben sich in ihrer brandneuen Show nicht nur auf eine spannende musikalische Blockbuster-Zeitreise, sondern versammeln, gemeinsam mit der „Shaken Not Stirred“- Band, charmant und augenzwinkernd die uns allen wohlbekannten Bond-Charaktere auf der Bühne.