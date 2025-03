Die schwedischen Schwergewichte Thrown haben gerade ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum »EXCESSIVE GUILT« veröffentlicht, das jetzt weltweit über Arising Empire erhältlich ist! Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 faszinieren Thrown die Metal-Welt mit ihrer charakteristischen Mischung aus akustischer Gewalt, Live-Intensität und rätselhaften Auftritten. Thrown sind zweifellos der derzeit meistgehörte New-Metal-Künstler, der seit der Veröffentlichung seiner Debütsingle bereits über 105 Millionen Streams weltweit gesammelt hat. 2022 veröffentlichten sie ihre Debüt-EP »EXTENDED PAIN«, die seit fast einem Jahr in Spotifys Top 200 Global Metal Chart steht und über 50 Millionen Streams für ihre fünf Songs verzeichnet. Bis Ende 2023 hatte Throw fast eine Million Zuhörer:innen, erreichte Spotifys virale Top-50 sowohl in Australien als auch in den USA und eroberte die Bühne im Sturm auf Tourneen mit Knocked Loose, Fit For A King, Emmure, Counterparts und vielen weiteren großen Künstlern in ganz Nordamerika und Europa und Australien. Kürzlich erreichte die Band einen weiteren Meilenstein, indem sie bei den Heavy Music Awards 2024, die in der O2 Arena in Kentish stattfanden, die Auszeichnung „Best Breakthrough LiveArtist“ gewann.