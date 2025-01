Blicken wir auf das Jahr 2024, und Thundermother steht kurz davor, ihr 15-jähriges Jubiläum zu feiern und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zahlreicher erfolgreicher Tourneen weltweit verweisen. Thundermother erlangte zwischen 2017 und 2021 in Europa bemerkenswerten Erfolg und hatte die Auszeichnung, eine der weltweit aktivsten Tourbands zu sein.

Ihre letzten drei Alben, "Heat Wave", "Heatwave Deluxe Edition" und "Black & Gold", alle auf AFM Records veröffentlicht, erreichten europäische Top-Chartpositionen (Album-Charts Deutschland #6, Schweden #8, Schweiz #15, ...) und sicherten sich auch den Spitzenplatz in den schwedischen Hard Rock-Charts. Solche Erfolge blieben nicht unbemerkt - das Team um die weltberühmten Scorpions griff zum Telefon und fragte das schwedische Powerhouse, ob sie Lust hätten, sich der Scorpions auf ihrer dreimonatigen Nordamerika-Stadiontour anzuschließen. Wow, was für eine Gelegenheit! Nach dieser erfolgreichen und reibungslosen Zusammenarbeit gab es für die Scorpions nur eine Option - Thundermother auch für ihre Europatournee hinzuzufügen. 39 Shows mit mehr als 600.000 Zuschauern in ganz Europa und Nordamerika! Nicht zu vergessen sind all die anderen hochgelobten Auftritte wie die Einladung von Kiss, auf ihrer offiziellen "Kiss Cruise" aufzutreten, drei Auftritte beim Wacken Open Air sowie zahlreiche weitere Festivals und Messen. Thundermother zielen darauf ab, die nächste Headliner-Generation zu werden - mit 2.000 Auftritten auf ihrem Konto, dem angesehenen Gaffa Award als bester schwedischer Hard-Rock-Act 2020 auf ihren Regalen, dem europäischen Doppel-Silber-Impala-Award an ihren Wänden und als einzige Bandleistung von 40 eine 5/5-Bewertung von "Rocknytt" (Sweden Rock Festival 2023) in der Presse!

Thundermother 2023 - das sind Linnea Vikström Egg, Majsan Lindberg, Joan Massing und Filippa Nässil. Eine Besetzung, eine Vision, ein Ziel! Ihr Slogan "Wir kämpfen für Rock'N'Roll" muss wörtlich genommen werden! Die erste neue Single nach dem Aufsehen erregenden Besetzungswechsel ist für den 3. November 2023 geplant. Ein brandneuer Track mit dem Titel "I Left My License In The Future" - atemberaubend, geradlinig, energiegeladen, eingängig - ein potenzieller Hit! Produziert erneut mit dem dänischen Mastermind Soren Andersen (Pretty Maids, D-A-D, Glenn Hughes, Mike Tramp, ...) im Herbst 2023, wird der Song das Potenzial von Thundermother in Bezug auf Gesangsleistung und Songwriting-Fähigkeiten weltweit präsentieren. Die Veröffentlichung der neuen Single wird von einer Mitteleuropa-Tournee mit Lansdowne begleitet, die am 24. November im Backstage Club in München beginnt und Anfang 2024 fortgesetzt wird - zum ersten Mal überhaupt - mit einer umfangreichen schwedischen Tournee. Das Ziel ist es, ihre Rock'N'Roll-Botschaft live und auf der Bühne in ihr Heimatland zu bringen - bis hinauf in den hohen Norden.

Hier ist ein Zitat von der Band über "I Left My License In The Future": "Mit dieser ersten Single der neuen Besetzung möchten wir den Fans einen harten, unkomplizierten Track bieten, der sich an denjenigen richtet, der auf dem Beifahrersitz ohne Führerschein sitzt. Eine Hymne für all die faulen Stadtmenschen, die sich für den öffentlichen Nahverkehr entscheiden, anstatt aufs Gaspedal zu treten. Wir möchten, dass ihr uns auf ein Bier begleitet und feiert, niemals der Fahrer sein zu müssen!"