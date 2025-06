Tiere in der Orgel? Eine lustige Orgelführung

Was ist denn das? Es zwitschert, miaut, bellt und muht in der Orgel! Haben sich dort vielleicht Tiere versteckt? Wollt Ihr unserer Kirchenmusikerin Iris helfen, das herauszufinden? Dann kommt am Samstag, 19. Juli, um 15.30 Uhr in die Johanneskirche.

Ihr seid doch gute Detektive.

Bringt gerne eure Freundinnen und Freunde mit. Auch die Eltern dürfen mitkommen.

Nebenbei dürft ihr lustige Lieder mitsingen und auch mal die große Orgel ausprobieren.

Es wird bestimmt ganz lustig und kostet keinen Eintritt.