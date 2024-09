Der Erfolg von We Love MMA kommt nicht von ungefähr. Die Veranstaltungen glänzen mit hervorragenden Fightcards, einer mitreisenden Stimmung und Kämpfen auf höchstem Niveau. Die Regeln erlauben Techniken aus verschiedenen Sportarten, wie z.B. Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Kung Fu, Judo und Grappling, so dass Wettkämpfer mit unterschiedlichem Hintergrund aufeinandertreffen können. Genau diese Mischung macht den besonderen Reiz dieser Sportart aus. Alle Events unterliegen dem internationalen Regelwerk der „Unified Rules of Mixed Martial Arts“.

We Love MMA bietet den Sportlern und Fans hierzulande die Chance hochklassige MMA-Kämpfe zu erleben und hat den Sport in Deutschlands größte Arenen wie die Mercedes-Benz Arena, KönigPilsener Arena oder Barclays-Arena gebracht. Über 250.000 Kampfsportfans ließen sich die Termine von „Deutschlands härtester Liga“ bisher live nicht entgehen und waren begeistert von der großen MMA-Serie.

Am 26. Oktober 2024 wird die Porsche-Arena zum Kolosseum. Packende Fights stehen auf dem Programm bei We Love MMA 76. Einlass ist für alle MMA-Fans ab 18 Jahren möglich.