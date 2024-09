TINA – The Ultimate Tribute to the Queen of Rock ‘n’ Roll ist Energie, Leidenschaft und Tina Turner Feeling pur! Die Weltklasse-Produktion von Showtime Australia mit weltweit bereits mehr als 100.000 begeisterten Besucher:innen garantiert eine authentische Tribute-Performance in Perfektion. Vom Bühnensetup über das Lichtdesign bis hin zu einer überragenden siebenköpfigen Live-Band und Tänzer:innen, die die Konzerte rocken, wird alles geboten, was das Fan-Herz begehrt. Und natürlich mit dem Star der Show, Caroline Borole, die die Rolle von Tina Turner wie keine andere ausfüllt. Die detailreiche Produktion verspricht ein elektrisierendes Konzerterlebnis mit den größten Hits von Tina Turner aus den 1960er, 1970er, 1980er und 1990er Jahren. Wilde Rocknummern und gefühlvolle R&B-Hits, die Tina Turner zu einer der größten Musikikonen des 20. Jahrhunderts machen, werden rund zwei Stunden lang die Stimmung anheizen und für reichlich Gänsehautmomente sorgen: auf Simply the Best, What's Love Got to Do With It, River Deep - Mountain High, Proud Mary, Nutbush City Limits, We Don't Need Another Hero, What You Get is What You See, Private Dancer und viele mehr dürfen sich die Fans jetzt schon freuen.

Die südafrikanische Ausnahmekünstlerin Caroline Borole wurde nach ihrem Musikstudium und ihren beeindruckenden Erfolgen als Sängerin in TV- und Musicalproduktionen von der renommierten Produktionsfirma Showtime Australia entdeckt. Aufgrund ihrer rauen und kraftvollen Stimme, ihrer athletischen Bühnenperformance und ihrem besonderen Charisma ist Caroline Borole die perfekte Besetzung für TINA – The Ultimate Tribute to the Queen of Rock ‘n’ Roll. Die komplizierten stimmlichen und körperlichen Imitationen ebenso wie die intensiven und energiegeladenen Choreografien erreichen mit Caroline Borole im Zusammenspiel mit der exzellenten Produktion ein überwältigendes Niveau.