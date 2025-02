Tipps zur richtigen Medikamenteneinnahme

Der Eislinger runde Tisch ‚Seniorenarbeit und Demenz-Netzwerk‘ lädt am Dienstag, 25.03.2025 um 17:00 Uhr zu einem spannenden Vortrag ‚Wegweiser zur richtigen Medikamenteneinnahme‘ mit der Eislinger Apothekerin Sandra Spindler in den Treff im Löwen ein. Alle Interessenten sind herzlich dazu eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Medikamente sind heute in fast jeder Form, Farbe und Konsistenz erhältlich. Sei es die typische Tablette, das etwas aus der Mode geratene Zäpfchen, die bunte Kapsel, der wohlschmeckende Saft oder gelartige Salben. Wer ein Arzneimittel neu verschrieben bekommt oder ein Medikament regelmäßig einnehmen muss, hat in der Regel gesundheitliche Beschwerden. Zu diesem meist wenig erfreulichen Umstand kommt oft auch noch die Herausforderung die Medikamente richtig anzuwenden.

Die Inhaberin der Eislinger Schloss-Apotheke Sandra Spindler gibt in ihrem Vortrag Tipps zur richtigen Einnahme von Medikamenten. Denn wie gut ein Medikament bei einem Patienten wirkt, hängt oft von verschiedenen Faktoren ab. Die Medikamenteneinnahme spielt dabei eine wichtige Rolle. So kann es zum Beispiel einen Unterschied machen, ob eine Tablette auf nüchternen Magen, nach dem Essen, mit einem Glas Wasser oder mit Saft eingenommen wird. Außerdem erklärt die Expertin worauf geachtet werden muss, wenn mehrere Medikamente gleichzeitig eingenommen werden und weist auf mögliche Wechselwirkungen hin. Wer Fragen zu den Veranstaltungen hat oder hierzu weitere Informationen benötigt, kann sich an die Stadtverwaltung wenden (Kontakt: Heide Daiss, Telefon: 07161/804-237 oder Christina Szalontay, Telefon: 07161/804-236).