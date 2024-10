Die TITANOBOA ist eine ultimative Piano-Band. Eine Vereinigung bemerkenswert begabter Musiker mit klarer Vision und einer Weigerung, sich an Konventionen anzupassen. In den letzten Jahren haben Sie mit Leidenschaft und Abenteuergeist gespielt, ihre eigenen Regeln aufgestellt und dies mit einem kühnen Sinn für Absicht und Erfindungsgabe getan. Neben einem umfangreichen Repertoire and eigenen Kompositionen widmen sich TITANOBOA außerdem Adaptionen zeitgenössischer Popmusik von Björk oder Radiohead bis hin zu Werken Ligetis, Paul Motions oder Thelonius Monk. Das Trio strebt nach unermüdlicher Kreativität und Exzellenz so dass die einzelnen Musiker ZuschauerInnen bei weltweiten Auftritten mit ihrem Flair begeistert konnten.

Vincent Meissner - Piano

Lucas Kolbe - Bass

Jan Zeimetz - Drums