Tobias Becker Bigband

…nehmen wir zum Anlass in unserem Lieblingsclub ein kleines Festival mit Wegbegleitern der letzten zwei Dekaden zu veranstalten. Wir möchten zusammen mit unserem Publikum, das uns in den vergangenen Jahren so treu begleitet hat, zwei außergewöhnliche Konzertabende erleben. Da an beiden Abenden unterschiedliche Künstler mit uns die Bühne teilen lohnt es sich für eingefleischte Fans auch zweimal zu kommen und mit uns zu feiern. „Venti“ heißt im italienischen nicht nur „Zwanzig“ sondern ist auch der Titel unseres neues Albums, das Sie an diesem Konzert exklusiv vorbestellen können. Es gibt also mehr als einen Grund — mindestens 20 — uns und unsere Gäste im BIX zu besuchen.

Wir freuen uns auf Euch!

Besetzung: Markus Harm, Daniel Roncari, Alexander Bühl, Toni Bechtold, Christoph Beck (reeds); Christian Mück, Christian Mehler, Marvin Frey, Janós Löber (trp); Marc Roos, Marco Leibach, Florian Seeger, Patrick Flasssig (trb); Christoph Neuhaus (git); Jens Loh (b); Martin Grünewald (dr); Tobias Becker (p, cond.)