Das Jahr geht seinem Finale entgegen und wir lassen es uns nicht nehmen unsere persönliche Weihnachtsfeier in unserem Lieblingsclub, mit unserem Publikum zu feiern. Wir blicken zurück auf die letzten 19 Jahre Tobias Becker Bigband und wagen einen musikalischen Ausblick auf unser 20-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr, das wir auch ausgiebig feiern werden. Freuen Sie sich mit uns auf einen abwechslungsreichen Bigband-Abend, der an der ein oder anderen Stelle schon mal das bevorstehende Adventswochenende einläutet. Wir freuen uns auf Sie und Euch - frei nach dem Motto: „it’s the most beautiful time of the year“.

Die Tobias Becker Bigband schart einige der besten jungen Jazz Musiker aus ganz Deutschland um sich und präsentiert „Bigband Jazz in Perfektion“ (BelgischerRundfunk – BRF). Mit den versierten Musikern, die sonst in diversen Rundfunkbigbands und Musical-Produktionen spielen, hat Tobias Becker ein eingespieltes Jazzorchester zusammengestellt, das bereits mit ihrer Debüt-CD den begehrten „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ gewonnen hat. So schreibt CriticalJazz: „(…) his big band is one of the two finest large ensembles coming out of Eastern Europe.“

Besetzung (Änderungen möglich): Markus Harm, Dan Roncari, Alexander Bühl, Toni Bechtold, Christoph Beck (sax); Christian Mück, Christian Mehler, Marvin Frey, Benjamin Lindner (tpt); Marc Roos, Marco Leibach, Florian Seeger, Patrick Flassig (tbn); Christoph Neuhaus (guit); Jens Loh (b); Martin Grünenwald (dr); Tobias Becker (p, cond)