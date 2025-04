Tomorrow´s Tunes - Cosmopolitans

Cosmopolitans ist ein Jazz Quintett aus Stuttgart, das Jazz- und Blues-Klassiker aus den New Yorker Speakeasies der 40er Jahre auf die Bühne bringt und sie mit erfrischenden, modernen Klängen vermischt. Gefühlvolle Balladen und Jazz- und Soul-Stücke, die uns besonders prägen. Ihnen hauchen sie durch frische Arrangements neues Leben ein. Die ukrainisch-aserbaidschanische Sängerin Asmar Nadzhafova und die Gitarristin Natalia Bradford gehören zur neuen Generation junger und spielfreudiger Jazzmusiker, welche aus unterschiedlichen Teilen der Welt in Stuttgart zusammengefunden haben. Mit dabei sind einige der besten Musiker, die die Stuttgarter Jazzszene zu bieten hat: Steffen Hollenweger am Kontrabass, Carl Krämer am Saxophon und Flöte und Christian Walther am Schlagzeug.