Die Hamburger Indiepop-Band Tonbandgerät feiert nächstes Jahr ihr 18- jähriges Bestehen und lädt alle Fans ein, die "Bandvolljährigkeit" mit ihnen zu feiern. Gegründet zu Schulzeiten von Ole Specht, Sophia Poppensieker und Jakob Sudau, hat sich die Band einen festen Platz in der deutschen Musikszene erarbeitet.

Im Oktober 2024 erscheint das vierte Album "Ein anderes Leben". Als Vorboten haben Tonbandgerät die Single "88 Luftballons" veröffentlicht, die sich mit einem brisanten Thema auseinandersetzt: den Gefahren der Verharmlosung eines Rechtsrucks in Politik und Gesellschaft. Das Album "Ein anderes Leben" beleuchtet verschiedene Themen, die den Nerv der Zeit treffen. Es bietet einen Blick zurück in die Jugend, das Erwachsenwerden, die drängenden Probleme des Klimawandels und die Bedrohung durch Rechtspopulismus in Deutschland. Diese Mischung aus gesellschaftlich relevanten Themen und persönlicher Reflexion macht das neue Album zu einem besonderen Highlight in der Diskografie von Tonbandgerät.

Mit ihrer "Ein anderes Leben"-Tour wollen Tonbandgerät nicht nur ihr neues Album live präsentieren, sondern auch ihre Fans auf eine musikalische Reise durch ihre bisherige Karriere mitnehmen. Bekannt für ihre energetischen Live-Auftritte, bei denen sie regelmäßig gute Laune verbreiten und das Publikum zum Mitsingen animieren, versprechen die drei Hamburger auch diesmal unvergessliche Konzerterlebnisse.

„Wir freuen uns unglaublich darauf, endlich wieder auf Tour zu gehen. Wir waren jetzt so lange im Studio und können es kaum erwarten unseren Fans die Songs persönlich vorzustellen“, sagt Sänger Ole. „Das neue Album liegt uns sehr am Herzen, da es Themen anspricht, die uns und viele unserer Fans auch beschäftigen.“