Tony Lakatos Quartett

Tony Lakatos, einer der bekanntesten Jazzsaxophonisten Europas, entstammt einer Musikerdynastie ungarischer Roma. Nach 10 Jahren Geigenunterricht brach er mit der Familientradition und stieg um auf Saxophon. Während seines Studiums auf dem Bartók-Konservatorium trat er mit eigenen Jazzgruppen auf.

Seit 1981 lebt er in Deutschland. Die Liste seiner Mitspieler liest sich wie ein "Who is who" der internationalen Jazzscene: Toto Blanke, Chris Beier, Milan Svoboda, Randy Brecker, Joanne Brackeen, Dick de Graaf, George Mraz, Al Foster, Kenny Wheeler, Art Farmer, Chris Hinze, Kirk Lightsey, Joachim Kühn, Fritz Krisse, Chris Beckers, Roberto Magris, Jasper van’t Hof, Peter Protschka, Philippe Caillat, Kitty Winter, Michael Sagmeister, Özay Fecht, Dusko Goykovich.

Trotz seiner Mitgliedschaft in der hr-Big Band konnte er immer wieder umfangreiche eigene Projekte realisieren. Schließlich erhielt er den Hessischen Jazzpreis 2020.