Spielfreude und Risiko sind NETZERs Antrieb, Lieblingsmusik in eine mit Jazz angereicherte Live-Sprache zu übersetzen. Ähnlich unkonventionell wie die eigenmächtige Einwechslung ihres Namenspatrons verbindet das Gitarrentrio um Fanta-4 Gitarristen Markus Birkle Improvisation und Interaktion mit der Aesthetik zeitgemässer Club Kultur. Energie fließt, und große Bögen werden gespannt.

NETZER konzertiert seit nunmehr 27 Jahren und ist der kreative Spielplatz dreier Freunde: Gitarrist Markus Birkle ist berüchtigt für sein klangbewusstes Spiel. Er traktiert die verschiedensten Saiteninstrumente, kreiert Effekte jeglicher Couleur und füttert schließlich sein Loop-Gerät damit. Mr. Bodenseh bespielt E-Bass und Moog. Er ist gleichermaßen gnadenloses Fundament und freischwingendes Pendel. Oli Rubow (Hattler, DePhazz) liebt die Steckdose und jagt mit Vorliebe sein minimales Drumkit durch wunderbare Echo-Welten.

The boys are back in town!