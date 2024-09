Träume - Salut Salon

Klassik und mehr – Zwischen Genie und Wahnsinn

20 Jahre Virtuosität, Witz & Welterfolg:

Seit zwei Dekaden verstehen es Salut Salon wie kaum eine andere Formation, das Publikum in ihren Bann zu ziehen - unwiderruflich, vom ersten Ton an. Mit virtuoser Spielfreude und sprühendem Humor, artistischer Instrumentalakrobatik und bezauberndem Charme entführen die Musikerinnen ganze Konzertsäle in eine eigene Welt, in überraschende, ungewohnte, ganz zauberhafte Gefilde der Musik. Denn was immer sich mit der von ihnen so geliebten Klassik verbinden lässt, die vier Musikerinnen verbinden es: von Tango über Chanson bis hin zu Folk- und Filmmusik, von singenden Sägen und poetischem Puppenspiel bis zu Vivaldi mit Kung Fu.

So souverän wie selbstironisch sprengen Salut Salon den Rahmen klassischer Konzerte, mehr noch: Sie machen die Liebhaber dieser Musik staunen - und genauso jene Menschen, die sonst erst gar keinen Fuß in einen Konzertsaal setzen würden. Egal, ob ein Orchesterwerk zu viert oder eine Rap-Nummer zu klassischen Klängen: Alles ist möglich und es gibt nichts, das nicht zusammenpasst.“

„Wir feiern jeden Abend auf der Bühne unsere eigene Party - und ich glaube, das spürt man bis in die letzte Reihe des Saales.“