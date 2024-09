Traut Euch

Raum, um Geschichten aus unserem Leben zu erzählen.

Göppingerinnen und Göppinger zeigen ihre einzigartigen und multiperspektivischen Blickwinkel, während sie in einer entspannten und lockeren Atmosphäre in sieben Minuten von spannenden, überraschenden oder unglaublichen Erlebnissen berichten - alles unter dem Thema ‘Brücken bauen’. Nach Coaching-Sitzungen mit dem Comedian und Schreibcoach Mike Trupiano wagen sich diese Teilnehmer*innen, die im Bereich Live-Auftritte nicht unbedingt viele Erfahrungen haben, dazu, ihre bisher unerzählten Geschichten einem Live-Publikum zu präsentieren — ob in poetischer Form, ernsthaft oder lustig. Alle sind willkommen!