Treffpunkt KUBAA

Die KUBAA-Institutionen laden herzlich ein!

Am Dienstag, den 25. März 2025, öffnet der Aalener Kulturbahnhof seine Türen für Jung und Alt, Groß und Klein – zu einem Nachmittag voller Entdeckungen und Gespräche.

In Zusammenarbeit mit dem Stadt-Seniorenrat Aalen e.V. gibt es im KUBAA ein besonderes Programm: Ab 14.00 Uhr heißen wir Sie im Foyer bei Kaffee und Kuchen willkommen. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr mit der persönlichen Vorstellung der einzelnen Institutionen, musikalisch umrahmt durch ein Ensemble der Musikschule.

Einblicke in die kulturelle Vielfalt

Im Anschluss haben Sie insgesamt dreimal die Möglichkeit, an kurzen Führungen im Haus teilzunehmen. Blicken Sie hinter die Kulissen, entdecken Sie die einzigartigen Räumlichkeiten und erleben Sie die verschiedenen Einrichtungen – das Kino am Kocher mit Bar, die städtische Musikschule, das Theater der Stadt Aalen und den Veranstaltungssaal mit Orgel. Nutzen Sie die Gelegenheit, den KUBAA mit all seinen Facetten und Angeboten kennenzulernen – oder noch besser kennenzulernen. Mitten in der Stadt ist im Aalener Kulturbahnhof – dem traditionsreichen ehemaligen Bahnausbesserungswerk - in den vergangenen Jahren ein Raum für Begegnung, Kultur und Genuss mit viel Engagement wiederbelebt worden.