Tribute to The Beatles

4 Tage — 4 Shows — 4 Geschichten

Ein Meilenstein und eines der ersten Konzeptalben in der Geschichte der Popmusik

1967 erschien das wohl einflussreichste Album der Pop- und Rockgeschichte: „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, die achte LP der Beatles. Dieses farbenfrohe Album voller Klangzauberei und surrealer Melancholie wurde bereits bei Erscheinen als Gesamtkunstwerk gefeiert.

Zum 20-Jahr-Jubiläum führt das Theater Rigiblick „Sgt. Pepper“ live mit rund 30 Musikerinnen und Musikern aus Rock und Klassik auf.

„Sgt. Pepper“ ist in vielerlei Hinsicht ein Wendepunkt in der atemberaubenden Karriere der Beatles. Mit diesem Album entdecken die Beatles das Aufnahmestudio als ihre neue Bühne, lassen Anzug und Pilzkopf hinter sich und werden niemals mehr ein Konzert vor Publikum spielen. Sie werden zu Klangforschern, zu studiotechnischen Pionieren, alles wird möglich, ihre kreativen Fantasien werden die Musikwelt für immer verändern. In nächtelangen Aufnahme-Sessions werden John, Paul, George und Ringo allmählich zu Lennon, McCartney, Harrison und Starr. Von ihrem jeweils ganz eigenen individuellen Streben überrascht, flüchten sich die Vier in die imaginäre „Lonely Hearts Club Band“ – mit weitreichenden Folgen. Gleichzeitig ist dieses Tribute eine Hommage an Brian Epstein, den erfolgreichsten Manager der Popmusik, der die Beatles mit untrüglichem Instinkt an die Spitze des internationalen Showbusiness führte. Keiner kannte die Chemie der Beatles besser als er. Brian Epstein starb im August 1967 an einer Überdosis Tabletten.

Silvester von Hösslin und Daniel Rohr führen durch den Abend und lassen die musikalisch-kreative und gesellschaftlich hoch spannende Zeit durch die imaginären Augen Brian Epsteins wieder aufleben.

In Kooperation mit dem Theater Rigiblick Zürich

