Durch die außergewöhnliche Besetzung und die jeweils unverkennbare Spielweise der drei Solisten auf Augenhöhe, eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten im musikalischen Ausdruck. Die kreativen Musiker komponieren jeweils ihre eigenen Stücke, welche dann gemeinsam im Trio auf kammermusikalische Weise arrangiert und verfeinert werden. In diesem ganzheitlichen musikalischen Prozess entstehen energiegeladene, kontrastreiche und virtuose Eigenkompositionen. Dabei spielt die Improvisation im TRIO SOUNDRISE eine wichtige Rolle, wobei die drei musikalischen Grenzgänger Räume ausloten, die fließend an Jazz, Weltmusik, Klassik u.a. erinnern und doch letztendlich nicht mit Worten definiert, sondern nur erlebt werden können.

Ursprünglich in der Klassik wurzelnd, hat sich das Trio in verschiedenen Musikkulturen weitergebildet und jeder Musiker bringt zudem Einflüsse aus seiner musikalischen Herkunft mit. So entsteht der einzigartige Soundrise-Klang, zwischen Spielfreude und Intensität – stets mit dem Anspruch, Klang-Variabilität mit Groove in Einklang zu bringen und Freiheitsmomente zu zelebrieren.