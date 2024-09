"Quartett" ist ein brutales Stück für zwei Personen, die in eskalierenden Rollenspielen einen Krieg um Liebe, Sex und Macht führen. In dieser Spirale der Gewalt verschwimmen die Grenzen zwischen Geschlechtern und Identitäten. Heiner Müllers stark reduziertes Stück von 1980 bearbeitet "Gefährliche Liebschaften", den vielfach verfilmten französischen Roman von 1782, der mit der Dekadenz des vorrevolutionären Frankreichs abrechnet. Die Marquise de Merteuil und der Vicomte de Valmont sind Adlige im absolutistischen Frankreich. Das Land steckt in einer schweren Krise. Die Revolution bricht aus, Merteuil und Valmont verstecken sich in einem hermetischen Raum und bleiben so von den Wirren verschont. Die Jahrhunderte vergehen, die beiden bleiben. Der dritte Weltkrieg bricht aus, der Raum wird zum Bunker. Auf sich gestellt, verlieren sich Merteuil und Valmont in exzentrischen Rollenspielen, in denen die Grenzen zwischen den Geschlechtern und Identitäten verschwimmen. Theater U34 ist ein Zusammenschluss von Theaterschaffenden, der sich 1999 in Tübingen formierte, inzwischen aber über ganz Deutschland verteilt ist. Seit seiner Gründung hat Theater U34 elf Produktionen aufgeführt, zuletzte Michael Frayns "Der Nackte Wahnsinn" (2023). Theater U34 spielte in Tübingen, Hamburg, Berlin, Karlsruhe,Stuttgart, Reutlingen, München Greifswald, Stralsund und Hanau. Warnung vor sensiblen Inhalten: Auf der Bühne sind Nackheit, Blasphemie und Darstellungen sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung sowie Beschreibungen von Mord, Inzest und Suizid zu sehen. Die Inszenierung ist für Zuschauer:innen unter 18 Jahren nicht geeignet. Besetzung: Merteuil - Mo Sauer Valmont - Mike Sperber Regie - Henry Toma Dauer: 75 Minuten