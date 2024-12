Turmion Kätilöt, die finnisch Industrial- und Electro-Metal-Band aus den kargen Einöden von Savo, entwickelt sich in den mittleren 2020er Jahren schnell zu einem neuen Favoriten unter aufgeschlossenen Metal-Fans. Die Chancen auf ihren Aufstieg zur Bekanntheit stehen hervorragend.

Nun ist Turmion Kätilöt bereit, ihr neuestes Werk zu präsentieren: "Reset". Gründungsmitglied und Hauptsongwriter MC Raaka Pee erklärt: „Reset ist einfach der perfekte Name für unser neues Studioalbum. Für uns geht es bei Reset mehr darum, alles, was wir in zwei Jahrzehnten gelernt haben, zu nutzen und dann neue Nuancen zu unserem metallischen Disco-Vortex hinzuzufügen.“ Mit zwanzig Jahren und zehn Studioalben im Rücken setzt Turmion Kätilöt weiterhin neue Grenzen. „Wir haben die Messlatte mit jeder Platte unerbittlich höher gelegt“, sagt die Band. „Reset ist unser bisher bestes Album, und wir könnten nicht zufriedener sein.“