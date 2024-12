In den sozialen Medien zeigt sich LUANA stets spontan, humorvoll und empowernd. Damit begeistert sie vor allem junge Menschen immer wieder aufs Neue. Durch ihre Rollen in Nickelodeon TV-Formaten wie "Spotlight", den Kinofilmen "Hanni und Nanni 2/3" sowie Serienproduktionen wie "Das Internat" und "Sex Zimmer, Küche, Bad" wurde sie bekannt. Doch das junge Multitalent feiert nicht nur als Schauspielerin, Tänzerin und Creatorin große Erfolge: Auch in der Musikbranche hat die 24-jährige einen Blitzstart hingelegt und sich bereits einen Namen als Sängerin gemacht!

Gerade erst hat Luana den viralen Hit "Bisschen Liebe" featuring Haller releast, der zwei Wochen lang das Cover der Spotify Popland-Playlist zierte und bereits über 9.000 Mal als Sound auf TikTok genutzt wurde. Ihre musikalische Reise umfasst sechs Singles, darunter die kraftvolle Ansage ans Leben "Kaltes Wasser", den tanzbaren Electro-Beat Song "Flutlicht" featuring Timur sowie ihre Debutsingle "Allein": Ein sehr persönliches Lied, das von der Einsamkeit handelt, wenn Freundschaften und Beziehungen sich in der Schnelligkeit des Lebens verändern oder auflösen.

Die gebürtige Nürnbergerin verarbeitet in ihren Songs Erfahrungen, Erlebnisse, aber auch Ängste und persönliche Challenges und scheut sich dabei nicht, den Menschen ein Spiegelbild ihrer Seele zu zeigen. Die Lyrics zu ihren Songs entstehen in intensiven Songwriting-Sessions und kommen geradewegs und ungefiltert aus ihrem Herzen. „In meinen Songs soll es nicht um Schönmalerei gehen. Vielmehr will ich die Konfrontation mit der Realität.“, so Luana.

Es sind genau jene ehrlichen und packenden Geschichten in ihren Liedern, die es LUANA gelingen lassen, den Spagat zwischen der unterhaltsamen Social-Media-Bubble und Musik mit tiefer Message zu meistern. Bei ihr treffen intensive Vocals auf tiefgehende Episoden aus ihrem Leben, die ihren Fans zeigen: Ich bin wie ihr. Mit denselben Ängsten, demselben Alltags-Struggle und denselben Herausforderungen. Neben deepen Lyrics ist es der jungen Künstlerin zudem gelungen, ein ganz eigenes Genre für sich zu kreieren, in dem ihre musikalischen Einflüsse aus Trap, Rock und Pop auf einzigartige Weise aufeinandertreffen: Kurz "Trop".