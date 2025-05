Am 14. Juni 2025 präsentiert die Abschlussklasse der Professional Dance Academy 2025 ihre finale Tanzperformance im Theaterhaus Stuttgart.

Die Show der Abschlussklasse 2023 ⁄ 2025 mit dem Titel „twelve“ beschäftigt sich mit dem Phänomen der Zeit und der Zeitwahrwahrnehmung. Die Zeit ist eine physikalische Größe. Die gemessene Zeit vergeht immer gleich schnell mit ihren Sekunden, Minuten und Stunden – Tagen, Monaten und Jahren. Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, hat also eine eindeutige, nicht umkehrbare Richtung. In der Philosophie fragt man seit jeher nach dem Wesen der Zeit. Die Ökonomie betrachtet Zeit als Wertgegenstand. Die Psychologie untersucht die Zeitwahrnehmung und das Zeitgefühl.

In dem Stück 'twelve' setzen sich die 12 Tänzerinnen der PDA 23 ⁄ 25 mit der individuellen Zeitwahrnehmung – dem Zeitgefühl auseinander. Es geschieht etwas, und die zwei Zeiger der Uhr bewegen sich in ihrem 12-Stunden-Takt mal rasend schnell, mal unendlich langsam oder gar nicht. Manchmal sind Momente so intensiv, dass man die Zeit vergisst. In anderen Momenten kann die Zeit aber auch zum Gegner werden. In der künstlerischen Arbeitskooperation der PDA 23 ⁄ 25 mit ihren Dozentinnen und Dozenten beschäftigen sie sich in „twelve“ mit dem immer aktuellen Zeit-Thema und suchen mit den Ausdrucksmitteln des Tanzes, des Schauspiels und des Gesanges theatrale Bilder über das zeitlose Thema Zeit.