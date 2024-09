Uganda ist eines der kleineren und schönsten, aber leider auch eines der ärmsten Länder Afrikas.

Ein Abend im Zeichen der Bildung und Förderung. Persönlicher Austausch und kurze Vorstellung des Schulprojekts „St. Monica Junior School in Uganda“, von Pfarrer Dr. Don Denis Mpanga und dem TAWW Ambassador H.E. Fabio Tino Vercelli. An diesem Abend erhalten die Gäste einen Einblick der Kinder und die Entwicklung des Schulprojekts.

Alle Gäste werden mit Live Musik und Essen bestens versorgt.