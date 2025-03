Un mot, une rencontre

Enchanté. Das Institut français als Ort der convivalité.

Im Rahmen unserer Reihe „Enchanté“ haben wir ein neues Gesprächsformat mit frankophilen Persönlichkeiten aus der Region lanciert. Den gelungenen Auftakt machte im November Viktor Schoner (Intendant der Staatsoper Stuttgart).

Beim zweiten Abend stellt uns die Publizistin und Unternehmerin Murielle Rousseau ihr neues Buch

„Loire: Käse, Wein und Tarte Tatin. Meine kulinarische Reise durch das Tal der Schlösser“ vor. Darin nimmt sie uns mit an „ihre wilde Loire“, die ihr seit Kindheitstagen so sehr ans Herz gewachsen ist. Die Natur, die Menschen und nicht zuletzt die unvergleichliche Küche machen die Region so einzigartig und vermitteln französisches Lebensgefühl auf wunderbarste Weise. Im idyllisch zwischen Fluss, Feldern und Mischwäldern gelegenen Landhaus der Familie hat Murielle Rousseau ihre kulinarische Liebeserklärung an den Fluss verfasst und präsentiert uns Land, Leute und eine Vielzahl von Rezepten.

Mit anschließender Weinprobe.

Murielle R. Rousseau, geboren 1966 bei Paris, wuchs in Saint-Germain-en-Laye auf und lebt heute mit ihrer Familie in Freiburg. Sie hat bereits mehrere Kochbücher und Lifestyle-Bücher veröffentlicht, für die sie verschiedene Auszeichnungen, u.a. den Gourmand Cookbook Award für das „beste französische Kochbuch der Welt“ erhalten hat.

Moderation: Manon Hautreux und Clara Pâris (Studierende des Studiengangs FIFA Bordeaux-Stuttgart und Junge Freundinnen des Institut français Stuttgart)

Sprache: Frz./Dt.