Im Rahmen von KÜNSTLERISCHE POSITIONEN IN GEWALTKONTEXTEN

Wie kann sich die Reaktion des Körpers auf eine Todesbedrohung, die unserem Überlebensinstinkt entspringt, in einen Tanz verwandeln?UNDER THE FLESH des libanesischen Choreografs und Tänzers Bassam Abou Diab spürt den Bewegungen von Körpern in lebensbedrohlichen Situationen und Kriegen nach und reagiert mit passgenauen Tanztechniken