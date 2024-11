Urban Beats Collective feat. Dexter

Das Urban Beats Collective um die beiden Stuttgarter Musiker Martin Sörös und Julian Feuchter lädt an diesem Abend keinen Geringeren als den Stuttgarter Rapper und Produzenten Dexter ins Bix ein.

Freut euch auf eine Mischung aus Jazz, Rap, Improvisation und Experimental veredelt durch eine sorgfältige Auswahl an Tracks aus Dexters Kreativschmiede.

Mit dabei ist Stuttgarts Freestyle-Rap-Legende Toba Borke, der uns bei dieser einzigartigen Show als Host und MC durch den Abend führen wird.

Klein angefangen haben sie alle. Aber so groß geworden ist das alles – die Kunst – bei den allerwenigsten. Bei Dexter schon: Der Stuttgarter war als Produzent in den letzten 13 Jahren an ikonischen Alben von Deichkind, Cro und Casper beteiligt, er verantwortete drei erfolgreiche Fatoni-Alben und stellte mit Max Herre zuletzt eine Werkschau des DDR-Labels AMIGA zusammen („hallo 22“). Mit drei eigenen Instrumental-Alben und später mit der Producer-Supergroup Betty Ford Boys war er wegweisend für das neue Selbstbewusstsein einer ganzen Generation hiesiger HipHop-Beatmaker – weniger Dienstleister, mehr Aufmerksamkeit.

Dass Dexter selbst einmal als Rapper angefangen hatte, geriet dabei oft in Vergessenheit. Erst „Haare nice, Socken fly“ (2017) war sein erstes Rap-Soloalbum, und mit „Yung Boomer“ brachte er 2020 auf den Punkt, wie sein ganz eigener Grown-Man-Rap im Spannungsfeld zwischen Trap und Jazz so funktioniert. Dass er dabei Old-School-Legende Lakmann mit Lugatti & 9ine auf ein Album brachte, ist nur einer von vielen Beweisen für Dexters Ausnahmestellung in der Szene.

Seine Liebe zu Jazz und Experimental spiegelt sich auch in seinen Instrumental-Alben „Jazz Files“ (2010) der genredefinierenden Reihe „Hi-Hat Club“ (Melting Pot Music) oder seinem brandneuen Release „BABY STEPS (BEATS 2010-2013)“ aus dem Jahr 2023 wieder.

Zum ersten mal wird Dexter diese Symbiose aus Jazz, Rap, Hip-Hop und Experimental live mit dem URBAN BEATS COLLECTIVE auf die Bühne des Bix Jazzclub zaubern.

Don’t miss this unique show!

Besetzung: Dexter (MC); Toba Borke (Host & MC); Martin Sörös (keys); DJ Philow (Turntables, perc); Jan Kappes (b); Julian Feuchter (dr)