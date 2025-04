VHS: Schokoladenwerkstatt – Wir machen Schokolade

Wer isst sie nicht gerne, Schokolade? Hmmm, süß, zartschmelzend...

Doch wie wird sie eigentlich gemacht, Schokolade? Und woher kommt der Kakao? Wächst Kakao wirklich auf Bäumen?

Diese und andere Fragen wollen wir beantworten. Ihr lernt die Zutaten von Schokolade und deren Herkunft kennen, erfahrt, was der Kakaoanbau für die KakaobäuerInnen und ihre Familien bedeutet und was der Faire Handel dabei bewirkt.

Schließlich dürft Ihr Kakaobohnen mal selbst probieren, rösten und eure eigene Schokolade herstellen! Nach dieser Reise mit allen Sinnen in die Welt der Schokolade wisst Ihr, wie wertvoll Schokolade und was das Besondere an einer fair hergestellten und gehandelten Schokolade ist.

Nicht nur ein Geschenk für Mama zum Muttertag!

Ein Infoheft zum Thema Faire Schokolade kann gegen 3,00 Euro im Kurs erworben werden.

Bitte mitbringen: Koch-/Backschürze, kleine Pralinenförmchen (nur wenn vorhanden, auch von Kursleitung erhältlich), Buntstifte, Getränk