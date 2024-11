VHS: Weihnachtskrippe selbst bauen

Franz von Assisi war es, der im Jahr 1223 die Idee hatte, erstmals eine Krippe mit lebenden Personen und Tieren aufzuführen. Über die Jahrhunderte haben sich viele verschiedene Stilrichtungen im Krippen-Kunsthandwerk entwickelt. Wie der Adventskranz und der Tannenbaum gehört die Krippe in vielen Familien zur weihnachtlichen Dekoration.

In diesem Kurs baust du deine eigene kleine Krippe, kannst dabei deine Ideen in dem kleinen Kunstwerk aufleben lassen und eine kleine Welt zum Anfassen herstellen - schneebedeckt, bemoost, verwinkelt, schief, schlicht, eben ganz nach deinen Vorstellungen. In jeder Weihnachtskrippe wohnt ein ganz besonderer Zauber. Du wirst stolz auf dein kleines Kunstwerk sein!

Bitte mitbringen: Mäppchen, Schere, Klebstoff (flüssig) und Pinsel. Falls vorhanden: Holzreste (klein), Moose, Farne, dürre Ästchen, Hammer (klein), Zapfen, Strohhalme, Bast und andere Naturmaterialien.