VHS-Kurs: Was ist ein Benutzerkonto (Account)?

Was ist ein Benutzerkonto (Account)?

Patricia Lippmann

Die Digitalisierung ist in nahezu allen Branchen angekommen. Das Angebot ist riesig, egal ob im Gesundheitsbereich, Online-Shopping, Navigation….. Für all dieses“ braucht es eine Anmeldung mit Ihren Daten. Wieso heißt es „Konto“? Fallen Kosten an, welche Daten werden benötigt? Wie registriert man sich? Ist das alles sicher?

Wir werden das alles klären, ein Konto registrieren und wenn Sie möchten auch wieder löschen. Bringen Sie gerne viele Fragen mit!

Beginn: Donnerstag, 13.03.2025, 14:00-17:00 Uhr, 1 Termin.