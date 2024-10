Vierundsiebzig - Lesung mit Ronya Othmann

„Ich habe gesehen. Das Ich ist ein Zeuge. Es spricht, und doch hat es keine Sprache.“ So beschreibt Ronya Othmann den Vorgang des Erzählens. Sie findet eine Form für das Unaussprechliche, den Genozid an der êzîdischen Bevölkerung, den vierundsiebzigsten, verübt 2014 in Shingal von Kämpfern des IS. "Vierundsiebzig" ist eine Reise zu den Ursprüngen und zu den Tatorten: es ist persönliche, historische, politische und bewegende Literatur. Der Titel ist nominiert für den Deutschen Buchpreis 2024.