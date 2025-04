Der aufstrebende Newcomer Vince hat sich mit seinem einzigartigen Mix aus Indie-Pop-Rap und synthetischen Klängen einen festen Platz in der Musikszene erobert. Vor etwa vier Jahren begann Vince gemeinsam mit einem Freund seine musikalische Reise. Seitdem hat er sich zu einem einfallsreichen Solokünstler entwickelt. Während seines Studiums in Freiburg fand Vince in Antonius einen kreativen Verbündeten, mit dem er sich fast ausschließlich in dessen WG-Zimmer musikalisch austobte. Diese Zusammenarbeit half ihm, seinen einzigartigen Sound zu formen und Gefühle in Musik zu verwandeln. Vinces Musik ist eine introspektive Reise durch die Höhen und Tiefen des Lebens in den mittleren Zwanzigern. Seine Songs sind geprägt von einer emotionalen Achterbahnfahrt, die die Euphorie und Melancholie dieser Lebensphase einfängt. Durch mitreißende Live-Auftritte hat Vince bereits einige Erfahrungen gesammelt, darunter als Support-Act für seinen Freund Kasi, sowie für Zartmann und für Aaron. Vince‘ allererste eigene Headlineshow in Oberhausen war restlos ausverkauft. Mit seiner jüngsten EP hat er seinen Sound weiter verfeinert und eine wachsende Fangemeinde für sich gewonnen. 2025 geht es jetzt auf die erste eigene Vince Tour. Mit Kick-Off auf dem c/o pop Festival in Köln, wird Vince Stopps in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart und seiner Heimatstadt Freiburg machen.