Virocracy | Halls of Oblivion | Lebensstille

VIROCRACY

VIROCRACY ist ein einzigartiges Death-Metal-Erlebnis. Dominiert wird es von einer Aggression, die sich in verschiedenen Tempi und Rhythmen innerhalb der Songs stets weiterentwickelt und wie ein Virus neue Formen annimmt. Die Musik atmet und umtreibt Zuhörende dabei mit finsterer Atmosphäre geschmückt von dämonischen Growls, kristallharten Riffs, schwirrenden Drum-Fills und titanischem Bass. Zwei Jahre nach Veröffentlichung ihres erfolgreichen Debüts IRRADIATION (2020) und zwischenzeitlicher Veränderung in der Besetzung haben Virocracy im März 2022 ihr Zweitwerk ECOPHAGIA releast, welches sich in seiner tiefgreifenden Verflechtung von progressiven Elementen mit klassischeren Aspekten des Death Metal noch einmal mehr von ihrem Debut abhebt. 2025 sind Virocracy nach einer langen und intensiven Songwriting-Phase wieder Live zu hören und bereit ein weiteres Kapitel in ihrer Bandgeschichte einzuleiten.

HALLS OF OBLIVION

HALLS OF OBLIVION ist eine Band, die Melancholie, Trauer und Verzweiflung in brutalen Riffs und tiefgründigen Texten vereint. In den düsteren "Halls of Oblivion" entfalten sich zarte Melodien und geflüsterte Worte zu kraftvollen Kompositionen, die die Abgründe der menschlichen Seele erkunden. Ihre Musik, geprägt von melodischem Death- und Black Metal, behandelt oft geheime, aber wichtige Themen und verspricht Gänsehaut. Die langjährigen Freunde – Sebastian Ruf (Gesang, Rhythmusgitarre), Marcel Welte (Leadgitarre), Markus Kristen (Bass) und Max Beck (Schlagzeug) – zeigen ihr Können in ihrer ersten EP „The Blind Legion“ (2015) und dem gefeierten Debütalbum „Endtime Poetry“ (2019). Ihr zweites Album „Eighteen Hundred and Froze to Death“ (2023) ist ein Konzeptalbum über das Jahr ohne Sommer 1816 und gilt als ihr dunkelstes Werk!

LEBENSSTILLE

Lebensstille aus Böblingen treiben seit 2021 ihr Unwesen und spielen Post-Black Metal mit treibender Live Energie. Musikalisch lässt sich die Band irgendwo zwischen Venom und Fäulnis einordnen. Die Songs handeln textlich meist von mentalen Problemen, welche mit fleischigen Riffs und melancholischen Melodien untermalt werden. Seit Veröffentlichung des Debüt-Albums im September 2023 haben sie Ihr Standing in der Szene untermauert und durften bereits die Bühne teilen mit namhaften Bands wie Firtan, Servant, Godskill und Fateful Finality. Aktuell ist die Band an den Vorbereitungen für Release Nummer 2. Einige der noch unveröffentlichten Songs können bereits live erlebt werden.