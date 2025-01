Vortrag: „Die Aktualität des Bauernkriegs in den 1970er und 80er Jahren“

Die „Bauernoper“ von Yaak Karsunke und Peter Janssens

Mit Prof. Dr. Joachim Kremer, Professor für Musikwissenschaft an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Sie traf nicht nur das Lebensgefühl einer Generation, die 1973 in Tübingen uraufgeführte „Bauernoper“ war auch in hohem Maße ein politisches Werk: In der Zeit der Bürgerinitiativen und Proteste z.B. gegen den Bau von Kernkraftwerken fand sie einen Platz und ein Publikum, beispielsweise im Kontext der Kernkraftwerkprojekte Wyhl und Philippsburg oder des geplanten Baus einer Teststrecke durch Daimler-Benz in Boxberg. Den sozialen und politischen Kontexten der 1970er und 80er Jahre spürt dieser Vortrag mit Musik und Bildmaterial nach.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der Vortragsreihe „500 Jahre Bauernkrieg“ statt und widmet sich einem der bedeutendsten Ereignisse unserer Geschichte: dem Bauernkrieg von 1524/25. Die Vortragsreihe begleitet die Große Landesausstellung „500 Jahre Bauernkrieg“ des Landesmuseums Württemberg sowie die Ausstellung „Herzog Ulrich von Württemberg und die Bauern im Krieg von 1525“ des Hauptstaatsarchivs Stuttgart.