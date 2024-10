Vortrag: Wer zu nah kommt, geht zu weit

Am Dienstag, 12. November 2024, wird Prof. Dr. Anja Teubert an der DHBW Heidenheim im Rahmen eines Vortrages über grenzachtendes und machtsensibles Verhalten sprechen. Ziel ist es, sexuelle Belästigung zu verhindern und ein Klima zu schaffen, an dem wir dazu lernen und arbeiten können. „Dazu brauchen wir Wissen, eine klare Haltung und den Mut, zu intervenieren“, sagt die Referentin.

Anja Teubert ist nicht nur Professorin für Soziale Arbeit und langjährige Vorständin einer spezialisierten Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt sondern auch zentrale Ansprechperson bei sexueller Belästigung und Diskriminierung der DHBW, Mitglied in der AG Schutz des Nationalen Rats und unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Wichtig ist ihr nicht nur einen Input zu geben sondern auch mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen über sexuelle Belästigung, Gewalt und Machtverhältnisse sowie Täter:innenstrategien an Hochschulen.

Der Vortrag findet ab 17.00 Uhr in der Aula (Raum 203, 2. OG) der DHBW Heidenheim und online statt. Eine Teilnahme ist kostenlos. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten. Anmeldeschluss ist der 11.11.2024