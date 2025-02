Vortragsreihe: Bestohlene Frauen

Rosalind Franklin, Elisabeth Hauptmann, Lise Meitner, Lucia Moholy, Clara Immerwahr – kennen Sie nicht? Karl Marx, Bertolt Brecht, Albert Einstein, Pablo Picasso – kennen wir alle. In der Geschichtsschreibung wurden die Errungenschaften von Frauen oft unsichtbar gemacht. Sie wurden „Muse“, „Assistentin“, „Ehefrau“ oder gar nicht erst erwähnt. Inspiriert von Leonie Schölers Buch „Beklaute Frauen“, stellen wir in dieser Reihe Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Erfinderinnen vor, denen ein Platz in den Chroniken gebührt. Wir wollen sie sichtbar machen und ihre Geschichten erzählen.