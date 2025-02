ABBA – eine Kultband, die seit über vier Jahrzehnten Fans weltweit begeistert! Ihr Durchbruch kam am 6. April 1974 mit dem Sieg beim Eurovision Song Contest in Brighton, und ihr Aufstieg in den Pop-Olymp begann. Extravagante Plateauschuhe, schillernde Kostüme und ihr revolutionärer Sound machten ABBA zu einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte mit über 380 Millionen verkauften Tonträgern. Ihre Welthits sind bis heute unvergessen.

„Voulez Vous - The ABBA Tribute Concert“ bringt die unvergessliche Atmosphäre des Grand Prix 1974 zurück auf die Bühne. Eine hochkarätige Truppe aus Profimusikern und Musicalstars performt Hits wie "Waterloo", "Mamma Mia", "Dancing Queen" und "Thank You for the Music". Begleitet von charmanten Moderationen und spannenden Geschichten bietet dieses Konzert erstklassiges Entertainment und ein unvergessliches Erlebnis für alle ABBA-Fans!